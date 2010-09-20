Металіст бере в Києві 3 очки

Харків. 20 вересня. УНІАН. У матчі 10-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст завдав поразки київському Арсеналу на його полі.

Гра, що пройшла у неділю в Києві на стадіоні імені Віктора Баннікова, завершилася з рахунком 1:0 на користь харків’ян.

Гол у ворота суперника на 24-й хвилині першого тайму забив Тайсон.

Склад Металіста: Дишленкович, Романчук, Папа Гуйє, Обрадович (к), Вільягра, Валяєв, Едмар (Фініньо 87), Хав`єр (Кайта 73), Тайсон, Олійник, Воробей (Пшеничних 63).

Набравши в 10 турах 19 очок, Металіст ділить четверте місце з Дніпром (у Дніпра краща різниця: 16-6, у Металіста більше забито 17-9).

Шахтар, вигравши у неділю в Таврії (4:1), з 25 очками лідирує в Чемпіонаті. На другому місці – Динамо (23 очки), на третьому – Карпати (20).

25 вересня Металіст приймає Шахтаря.