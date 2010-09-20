На Харківщині за 8 місяців у ДТП загинуло 158 осіб

Харків. 20 вересня. УНІАН. На автошляхах Харківщини протягом січня-серпня 2010 року в ДТП загинуло 158 осіб (за аналогічний період 2009 року – 216 осіб) та 1954 (2410) отримали тілесні ушкодження.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю ГУМУС України в Харківській області з посиланням на УДАІ ГУМВС України в Харківській області.

За даними ДАІ, з початку року в Харкові та області сталося 8485 (10409 ДТП у 2009 році) дорожньо–транспортних пригод, з них – 1488 (1785) ДТП з постраждалими.

Під час нагляду за дорожнім рухом працівники ДАІ задокументували 180964 порушень Правил дорожнього руху. При цьому виявлено 7158 випадків керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння, складено 12855 протоколів про адміністративні правопорушення, котрі передбачають позбавлення права керування.

За 8 місяців цього року до підрозділів ДАІ Харківської області надійшло 6564 постанови суду за складеними працівниками Державтоінспекції адміністративних протоколів за порушення ПДР, з яких 889 постанов щодо позбавлення права керування транспортними засобами. За рішенням судів 43 особи піддані адміністративному арешту, на 1561 особу накладено стягнення у вигляді виконання громадських робіт.

У ДАІ зазначають, що з початку року на території області було зареєстровано 180 дорожньо-транспортних пригод, з місць скоєння яких водії зникли. У цих ДТП 15 осіб загинуло та 183 особи отримали тілесні ушкодження. У цьому році з 15 скоєних розшукових ДТП зі смертельними наслідками було встановлено 11 водіїв, що їх скоїли.