Регбісти Ярославського вп’яте завоювали Кубок України

Харків. 20 вересня. УНІАН. Харківський регбійний клуб «Олімп», яким опікується генеральний інвестор та координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, уп’яте став володарем Кубка України.

Вчора в столиці України «Олімп» вперше в своїй історії боровся за почесний трофей з львівським «Соколом», повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі клубу.

Підсумковий рахунок поєдинку - 65:11. Більш ніж упевнена перемога «Олімпу», який в черговий раз підтвердив свої права на нагороду.

Незважаючи на великий рахунок, матч вийшов дуже напруженим. Було багато бажання, яке регбісти змогли реалізувати в очки, - підкреслив після закінчення гри головний тренер регбійного клубу «Олімп» Валерій КОЧАНОВ.

У чемпіонаті України РК «Олімп» також іде на першому місці з перевагою в три очки. Для того щоб стати достроковими чемпіонами, підопічним В.КОЧАНОВА необхідно взяти важливу перемогу 3 жовтня в Харкові над одеським «Кредо-63».

Як прокоментував перемогу харківських регбістів Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, «перемога - це завжди радість, особливо коли вона така переконлива і значуща. Але це не привід заспокоюватися, бо завжди на обрії є наступне завдання, яке потрібно вирішувати».

Довідка УНІАН. РК «Олімп» (Харків) – 5-разовий чемпіон України з регбі, 5-разовий володар Кубка України. Більшість регбістів «Олімпу» складають кістяк національної збірної України. Валерій КОЧАНОВ - за сумісництвом головний тренер РК «Олімп» і збірній України. Фінансову підтримку ФК «Олімп» здійснює Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, президент групи DCH, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012.