Ярославський назвав п’ять основоположних речей у своєму житті

Харьков. 18 сентября. УНИАН. Президент группы DCH, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012 Александр ЯРОСЛАВСКИЙ назвал пять основополагающих вещей - «пять звезд» - в своей жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, своим мнением по этому поводу известный бизнесмен поделился в интервью всеукраинской газете «Факты».

На вопрос, почему он в последнее время все больше ассоциируется с «пятизвездочным» стандартом жизни, и не мог ли назвать пять основополагающих вещей - пять «звезд» в своей жизни, А.ЯРОСЛАВСКИЙ ответил так.

«По состоянию на сегодняшний день, первая звезда – это стадион «Металлист». Вторая звезда – это, наверное, тренировочная база «Металлиста». Третья звезда – детская футбольная академия, четвёртая звезда – аэропорт. И пятая – гостиница. Вот видите, как мы уложились? Не надо было даже задумываться - это мои пять звезд на сегодня».

Бизнесмен назвал себя «непубличным человеком», «просто объекты, - сказал он, - получились настолько социальными и публичными, что они сами говорят сами за себя, хочу я этого или нет. А я, так получилось, с этими объектами связан».

О себе А.ЯРОСЛАВСКИЙ добавил так: «Я сам их строю, сам финансирую, и лучше меня их (объекты – ред.) никто не знает. Никто лучше не расскажет и не покажет. Если бы у меня были партнёры, я бы работал, а они бы ходили и показывали. К сожалению или к счастью, партнёров нет, поэтому мне самому приходится и строить, и презентовать. Так что публичным человеком меня сделали именно объекты, а не я сам. Ведь, повторюсь, все эти объекты – прежде всего, социальные, а не «бизнесовые». Отчасти, может быть, аэропорт и гостиница где-то тянут на бизнес-проекты, но это такая далёкая перспектива…».

«Взять детскую футбольную академию – какой тут бизнес? Это больше чем бизнес - это инвестиции в будущее, инвестиции в детей. А многие смотрят, как и куда я деньги вкладываю, и не понимают, как же так, что же это такое… Кернес (Геннадий КЕРНЕС, и.о. мэра Харькова – ред.), к примеру, не понимает: ЯРОСЛАВСКИЙ деньги вкладывает, а где же отдача, в чём смысл? Он в это не верит, потому что просто никогда в такие проекты свои деньги не вкладывал», - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

На знімку: (вгорі) Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ з приміщення нового аеровокзалу спостерігає за ходом реконструкції аеродромного комплексу Міжнародного аеропорту «Харків»; внизу – споруджені до Євро-2012 стадіон «Металіст» і новий термінал харківського аеропорту

Фото Андрія КРАВЧЕНКА