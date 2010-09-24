Партії регіонів і «Відродження» об’єднали зусилля на Харківщині

Харків. 24 вересня. УНІАН. Харківські обласні організації Партії регіонів та партії ”Відродження” підписали угоду ”про об`єднання зусиль при проведенні місцевої виборчої кампанії”.

Як передає кореспондент УНІАН, у четвер ввечері угоду підписали голова Харківської обласної організації Партії регіонів, керівник облдержадміністрації Михайло ДОБКІН та голова обласного осередку партії ”Відродження” Олексій КОЛИБАБА.

За словам М.ДОБКІНА, “регіонали” вирішили піти на поступки та включити до свого списку представників ”ідейно близької” партії ”Відродження”.

”Раніше вибори тільки роз`єднували. А якщо і об`єднували, то тільки в блоки. Однак сьогодні блоки брати участь у виборах не можуть… У нас окремий випадок, коли політичні сили, представлені і в міській, і в обласній раді прийшли до єдиної думки про необхідність виступити єдиним фронтом під час виборчої кампанії в місцеві ради для створення потужної команди, яка буде представлена в усіх радах, де проходитимуть вибори”, - сказав М.ДОБКІН.

У свою чергу, голова Харківської обласної організації партії ”Відродження” Олексій КОЛИБАБА зазначив, що регіону потрібна ”влада професіоналів, які є і в Партії регіонів, і в партії ”Відродження”. ”Ми хочемо створити сильну обласну владу. У цій виборчій кампанії ми сподіваємося досягти успіху”, - додав він.

М.ДОБКІН зауважив, що договір з`явився після того як було ”уважно вивчено нове законодавство”. ”Партія регіонів і ”Відродження” виступатимуть єдиним списком в міську і обласну ради. Крім того, від Партії регіонів будуть висунуті представники ”Відродження” в мажоритарних округах. Після нашої спільної перемоги на виборах ті представники “Відродження”, які потраплять в список ПР і будуть закріплені за певними мажоритарними округами, будуть входити до складу фракції Партії регіонів”, - додав голова обласної організації ПР.

За його словами, наразі ведуться дискусії щодо спільного списку Партії регіонів і ”Відродження”. При цьому, за словами М.ДОБКІНА, вже відомо, що ”перші два місця у першій п’ятірці Партії регіонів в списку на виборах до обласної ради займатимуть представник ПР і ”Відродження”.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи готова ПР співпрацювати з іншими партіями, М.ДОБКІН відповів: ”Я не бачу сьогодні інших політичних сил, які б досягли такого рівня політичної досконалості у розумінні себе в процесах, що відбуваються. Ті, хто близький нам по духу, і напевно увійдуть до складу майбутньої твердої та міцної коаліції в обласній і міській раді, сьогодні, мабуть, ще не готові виступити від ПР в мажоритарних округах і таким чином провести своїх представників в міську і обласну ради… Але це не означає, що в нас не буде конструктивну в інших взаємовідносинах”.

”Давайте подивимось, хто сьогодні має шанси на перемогу в виборах. Наприклад, в обласну раду: Партія регіонів, “Сильна Україна”, партія ”Відродження”, БЮТ, Комуністична партія. Блок Литвина і ”Фронт змін” наближаються до тривідсоткового бар`єру. Однозначно, ПР розраховує на коаліцію з КПУ та Блоком Литвина. Теоретично можливий варіант співробітництва у майбутньому з усіма переліченими партіями. Бути “колючими”, різними на певному історичному етапі може й добре, але потім йде не на користь. Ми готові співробітничати з усіма, навіть з БЮТ. Якщо візьмуться за розум і почнуть працювати не на свого політичного лідера, а на країну, ми готові шукати компроміси, щоб працювати разом”, - заявив М.ДОБКІН.