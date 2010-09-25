Результати перших матчів 11 туру

У неділю - 6 ігор

Харків. 25 вересня. УНІАН. Чемпіонат України з футболу. 11 тур Металіст - Шахтар 1:2 (Тайсон 56 – Эдуардо 71, Мхітарян 94) Іллічівець - Севастополь 4:2 (Ярошенко 29, Пуканич 55, Яценко 61, Антонов 91- Левандовські 26 пен., Ківа 92) Завтра відбудуться матчі Оболонь - Волинь Динамо - Арсенал Ворскла - Металург З Дніпро - Кривбас Металург Д - Зоря Таврія - Карпати

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