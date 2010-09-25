Результати перших матчів 11 туру

19:27, 25 вересня 2010
Харьків
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У неділю - 6 ігор

Харків. 25 вересня. УНІАН. Чемпіонат України з футболу. 11 тур

Металіст - Шахтар 1:2 (Тайсон 56 – Эдуардо 71, Мхітарян 94)

Іллічівець - Севастополь 4:2 (Ярошенко 29, Пуканич 55, Яценко 61, Антонов 91- Левандовські 26 пен., Ківа 92)

Завтра відбудуться матчі

Оболонь - Волинь

Динамо - Арсенал

Ворскла - Металург З

Дніпро - Кривбас

Металург Д - Зоря

Таврія - Карпати

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