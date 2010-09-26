У Харкові розгромили автобуси «Шахтаря» (фото)

Харків. 26 вересня. УНІАН. У Харкові в суботу, 25 вересня, після матчу першості України з футболу між «Металістом» і «Шахтарем», який завершився програшем місцевої команди, невідомі пошкодили три автобуси донецького клубу.

Як передає кореспондент УНІАН, інформація про це розміщена на офіційному сайті ФК «Шахтар».

Інцидент стався «при відбутті команди і тренерського штабу донецького «Шахтаря» зі стадіону «Металіст» - у бік автобуса гірників «полетіли різного роду важкі предмети», «один з них розбив скло по лівому борту автолайнера». Крім того, йдеться у повідомленні, при виїзді з Харкова було здійснено напад на автобус зі співробітниками ФК «Шахтар» та «Донбас Арени». В районі Чугуєва те ж саме трапилося з колоною автобусів з уболівальниками донецької команди. Тут було вибито два скла. Загалом, пише сайт, «ніхто не постраждав».

При цьому прес-служба «Шахтаря» вказує на бездіяльність харківської міліції. «Свідками того, що відбувалося, були кілька сотень співробітників правоохоронних органів, котрі жодним чином на безпредєл не відреагували», - йдеться у повідомленні.

У свою чергу ФК «Металіст» виступив із офіційною заявою, у якій зазначається, що «керівництво, тренерський штаб, футболісти і, ми впевнені, справжні цінителі футболу, обурені підлими й хуліганськими діями осіб, що напали на клубний автобус донецької команди та вболівальників після матчу «Металіст» - «Шахтар».

«Шанувальників футболу і наші клуби завжди пов`язували добрі відносини друзів і сусідів. Тому дії проти донеччан ми розцінюємо як дії проти нашого клубу. ФК «Металіст» заявляє, що зі свого боку зробить все можливе для ідентифікації порушників», - йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті «Металіста».

Керівництво ФК «Металіст» закликало правоохоронні органи «встановити особи винних і вжити щодо них заходи згідно з законом».

Фото сайту ФК «Шахтар»