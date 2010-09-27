Авакова висунуто кандидатом у мери Харкова

Харків. 27 вересня. УНІАН. Екс-губернатор Харківщини Арсен АВАКОВ висунутий кандидатом на посаду харківського міського голови на місцевих виборах 31 жовтня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, кандидатура А.АВАКОВА була офіційно затверджена сьогодні на партконференції Харківської міської організації ВО «Батьківщина»

Кандидатуру колишнього члена «Нашої України» і нинішнього голову Харківської обласної організації ВО «Батьківщина» підтримали 46 делегатів, 1 утримався.

Партконференція також затвердила список кандидатів у депутати міської ради від «Батьківщини». Список з 71 депутата очолив колишній член партії «Наша Україна», нинішній голова міської організації ВО «Батьківщина» Андрій РУДЕНКО.