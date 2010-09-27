Курси валют у банках Харкова
13:03, 27 вересня 2010Харьків
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Долар 7,92 - 7,94
Харків. 27 вересня. УНІАН. На 27 вересня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,93 (продаж - 7,957 грн.), євро - 10,64 грн. (10,75 грн.), Базис - 7,92 (7,96), 10,54 (10,73), Реал-банк - 7,94 (7,97), 10,64 (10,75) відповідно.
Національного банку України на 27 вересня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 790.9400 (на 24 вересня – 791.6200)
100 EUR – 1060.8087 (на 24 вересня – 1054.6753)
10 RUR – 2.5557 (на 24 вересня – 2.5534)
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