У Харкові «мінували» приміщення інженерно-педагогічної академії

Харків. 29 вересня. УНІАН. У Харкові невідома жінка повідомила про замінування Української інженерно-педагогічної академії.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, дзвінок про наявність вибухівки у приміщенні УІПА надійшов об 11.40.

За даними ЦЗГ, на місці події працюють співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб, керівництво ГУ МВС України в Харківській області, Харківського міського управління, Дзержинського райвідділу міліції та працівники МНС.

Рух транспорту по вул. Університетській та прилеглих до академії вулицях перекрито. Студенти та викладачі академії з будівлі навчального закладу евакуйовані.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник Центру зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, спеціалісти продовжують огляд будівлі.