У Харкові «мінували» приміщення інженерно-педагогічної академії
Дзвінок від невідомої жінки
Харків. 29 вересня. УНІАН. У Харкові невідома жінка повідомила про замінування Української інженерно-педагогічної академії.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, дзвінок про наявність вибухівки у приміщенні УІПА надійшов об 11.40.
За даними ЦЗГ, на місці події працюють співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб, керівництво ГУ МВС України в Харківській області, Харківського міського управління, Дзержинського райвідділу міліції та працівники МНС.
Рух транспорту по вул. Університетській та прилеглих до академії вулицях перекрито. Студенти та викладачі академії з будівлі навчального закладу евакуйовані.
Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник Центру зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, спеціалісти продовжують огляд будівлі.