Земля: на Харківщині державі заподіяно близько 9,4 млн. грн. шкоди

Харків. 1 жовтня. УНІАН. Внаслідок порушень земельного законодавства на Харківщині державі заподіяно близько 9,4 млн. грн. шкоди.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував під час засідання Антикорупційного комітету начальник Головного управління Держкомзему в Харківській області Михайло КЛЕПАЧ.

За його даними, у період з лютого по вересень 2010 року Управлінням держінспекції з контролю за використанням та охороною земель Держкомзему в Харківській області за результатами проведених перевірок виявлено 6195 порушень земельного законодавства.

Загальний розмір шкоди, заподіяної державі внаслідок вчинення порушень земельного законодавства на території Харківської області становить близько 9, 4 грн.

Відносно порушників земельного законодавства складено 2785 протоколів про адміністративні правопорушення, за результатами їх розгляду винесено 397 постанов про накладення адміністративних стягнень на загальну суму понад 120 тис. грн., з яких стягнено штрафів по 262 постановам на суму 71 тис. грн.

До органів прокуратури, досудового слідства або дізнання направлено 1386 матеріалів про порушення вимог земельного законодавства, з яких 37 матеріалів по порушенням, що містять ознаки злочинів, відповідальність за які передбачена кримінальним законодавством, повідомив М.КЛЕПАЧ.