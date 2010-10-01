Група DCH стала спеціальним партнером 7-ї Ялтинської зустрічі YES

Харків. 1 жовтня. УНІАН. Група DCH, що реалізує проекти Євро-2012 у Харкові, стала спеціальним партнером 7-ї Ялтинської зустрічі Yalta European Stategy (YES), організатором якої є Фонд Віктора ПІНЧУКА і яка проходить у Криму 30 вересня - 3 жовтня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі DCH, в перший день роботи конференції зі спічем виступить Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, президент групи DCH, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012.

Тема виступу О.ЯРОСЛАВСЬКОГО: «Євро-2012: шанс для українського бізнесу внести внесок у модернізацію країни. Харків як приклад». Його доповідь закономірно буде присвячена Євро-2012 і стане ключовою з цієї теми на нинішній Ялтинській зустрічі. В рамках виступу О.ЯРОСЛАВСЬКОГО євротурнір буде розглянутий з погляду нових можливостей зробити внесок у модернізацію країни, що відкриваються для українського бізнесу. Відповідні тези будуть проілюстровані прикладами проектів, одноосібно або в партнерстві з державою реалізованих О.ЯРОСЛАВСЬКИМ у Харкові (реконструкція стадіону «Металіста» і Міжнародного аеропорту «Харків», модернізація тренувальної бази, будівництво футбольної академії і 5* готелю на пл. Свободи).

У нинішньому році на Ялтинській зустрічі представники економічної і політичної еліти з різних країн світу обговорять тему «Україна і мир: переосмислення перспектив». Окремі сесії форуму будуть присвячені економічному відновленню України після кризи, інтеграції країни в глобальну економіку, стратегіям модернізації держави, енергетичним питанням, а також проблемам зміни клімату.

У 7-й Ялтинській зустрічі візьме участь Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ. Конференцію відкриють Олександр КВАСЬНЄВСЬКИЙ, голова правління YES, і Віктор ПІНЧУК, засновник і член правління YES.

З доповідями, зокрема, виступлять: президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ, комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ, держсекретар Франції з європейських питань П’єр ЛЕЛЛЮШ, міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ, управляючий директор ЄБРР Олів’е ДЕКАМП, віце-президент Всесвітнього Банку Інгер АНДЕРСЕН, директор-розпорядник МВФ Домінік СТРОСС-КАН.

У роботі 7-ї Ялтинської зустрічі також візьмуть другий Президент України Леонід КУЧМА, 42-й Президент США Уїльям Дж. КЛІНТОН, екс-прем`єр-міністр Російської Федерації Віктор ЧЕРНОМИРДІН. За допомогою телемосту до учасників зустрічі звернуться Кофі АННАН та Ларрі САММЕРС.

Довідка УНІАН. DCH (www.dch.com.ua) - одна з найбільших і таких, що найдинамічніше розвиваються бізнес-групп України. Має в своєму розпорядженні активи різної галузевої приналежності. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, впливовий український бізнесмен, входить до числа найбільш спроможних українців, генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012.

DCH консолідує велику частину активів однієї з найстарших і найпотужніших ФПГ України - Групи «Укрсиббанк». Активи DCH представлені промисловими підприємствами, будівельними і девелоперськими компаніями, фінансовими установами та ін. З 2007 року група DCH реалізує Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012, яка включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (включаючи стадіон «Металіст») і Міжнародного аеропорту «Харків». Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО в підготовку Харкова до Євро-2012 станом на кінець першого півріччя 2010 року перевищила 2 млрд. грн.