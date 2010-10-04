Добкін взяв участь в економічному форумі в Росії

Харків. 4 жовтня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН взяв участь в Першому Українсько-російському міжрегіональному економічному форумі.

Форум пройшов сьогодні у місті Геленджик (Росія) за участю Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, М.ДОБКІН виступив з доповіддю на тему «Стан і перспективи спільної роботи в питаннях підготовки до проведення в України фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, XXII зимових Олімпійських ігор та XI Паралімпійських зимових ігор 2014 року в місті Сочі, Росія».

Українсько-російський міжрегіональний економічний форум організовано на виконання домовленостей, досягнутих главами обох держав під час зустрічі 21 квітня 2010 р. в Харкові, а також третього засідання Українсько-російської міждержавної комісії.

Під час форуму очільники міністерств і відомств України та Росії, керівники регіонів двох держав, представники бізнесових структур обговорили дієві механізми поглиблення українсько-російських міжрегіональних зв’язків, зокрема питання спільної реалізації великих інфраструктурних проектів.

Сторони обмінялися думками щодо перспектив спорудження транспортного мостового переходу через Керченську протоку, будівництва швидкісної автомобільної дороги Москва–Харків–Сімферополь, об’єктів транспортної, спортивної, туристичної інфраструктури в рамках підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 р. в Україні та зимових Олімпійських ігор 2014 року в Сочі.

Окрему увагу було приділено питанням транспортних коридорів, розвитку кооперації, спрощення процедур ліцензування і оформлення дозвільних документів для здійснення експортно-імпортних операцій.