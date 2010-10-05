Регбісти Ярославського вшосте стали чемпіонами України

Харків. 5 жовтня. УНІАН. Харківський регбійний клуб «Олімп», яким опікується генеральний інвестор та координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, вшосте виборов звання чемпіонів України.

За два тури до завершення національної першості у матчі, що пройшов 3 жовтня у Харкові на стадіоні «Динамо», п’ятиразовий володар Кубка України «Олімп» з переконливим рахунком 25:8 (17:3) переміг одеську команду «Кредо-63» і забезпечив собі золоті медалі.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня цього року харківський «Олімп», здолавши у фіналі львівський «Сокіл», уп’яте став володарем Кубка України.

Довідка УНІАН. РК «Олімп» (Харків) – 6-разовий чемпіон України з регбі, 5-разовий володар Кубка України. Більшість регбістів «Олімпу» складають кістяк національної збірної України. Валерій КОЧАНОВ - за сумісництвом головний тренер РК «Олімп» і збірній України. Фінансову підтримку ФК «Олімп» здійснює Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, президент групи DCH, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012.