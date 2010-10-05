Харків прийматиме матчі групи В у фінальній стадії Євро-2012

Харків. 5 жовтня. УНІАН. Збірна України зіграє на Євро-2012 у групі D і проведе свої матчі в Києві та Донецьку.

Як передає з Мінська кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ за підсумками проведення засідання виконкому УЄФА, яке відбулося в столиці Білорусі.

Президент УЄФА сказав, що відповідно до ухваленого рішення, збірна Польщі гратиме в групі А. Вона візьме участь у матчі-відкритті Євро-2012, який відбудеться у Варшаві, в цьому ж місті збірна Польщі проведе свою другу гру в груповому турнірі, а третій матч зіграє у Вроцлаві.

У свою чергу збірна України, сказав М.ПЛАТІНІ, гратиме в групі D. Перший її матч відбудеться в Києві, а другий і третій - у Донецьку.

Також президент УЄФА повідомив, що на сьогоднішньому засіданні вирішено, що команди групи А проведуть свої матчі у Варшаві та Вроцлаві, команди групи В – у Харкові та Львові, групи С – у Гданську та Познані й групи D – у Києві та Донецьку.

На знімку: реконструйований до Євро-2012 стадіон «Металіст» у Харкові, на якому пройдуть матчі фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА