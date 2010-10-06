Дулуб обіцяє здати окружну дорогу до 25 жовтня

Харків. 6 жовтня. УНІАН. Роботи з відновлення окружної дороги будуть завершені до 25 жовтня цього року.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Валентина ДУЛУБА.

За його даними на сьогодні укладено 13 км завершуючого шару асфальтобетону на окружній дорозі. Всі роботи тривають за встановленим графіком, згідно з яким дорога буде готова до 25 жовтня цього року.

«Ми склали графік проведення ремонтних робіт на окружній дорозі таким чином, щоб він був максимально прийнятний як для будівельників, так і для водіїв. Всі водії були проінформовані через ЗМІ про ремонтні роботи і тимчасове перекриття дороги. Також на цій ділянці, працівниками ДАІ були встановлені покажчики для об`їзду у зв`язку з ремонтними роботами », - сказав В.ДУЛУБ.

Він наголосив, що всі роботи щодо відновлення окружної дороги будуть завершені в раніше встановлений термін.

«Хочу нагадати, що об`єкт окружної дороги є об`єктом підготовки міста та області до Євро-2012. Я гадаю, що це буде чудовий подарунок як харків`янам, так і України в цілому», - зазначив В.ДУЛУБ.