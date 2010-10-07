Харківщина не то заборгувала «Нафтогазу» 267 млн. грн., не то - ні

Харків. 7 жовтня. УНІАН. Борг Харківської області за спожитий газ перед НАК «Нафтогаз України» становить 267 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації з питань життєзабезпечення Валентин ДУЛУБ.

Він наголосив, що облдержадміністрація не визнає 150 млн. грн. боргу, який утворився внаслідок різниці тарифів для населення і який повинен компенсуватися з бюджету, 60 млн. грн. боргу внаслідок різниці тарифів для бюджетних організацій (заклади охорони здоров’я, заклади освіти тощо) та борги за газ установ міністерств і відомств України в Харківській області.

«Якщо виключити різницю тарифів, виключити ті кошти, котрі не сплатили нам міністерства та відомства, з’ясується, що Харківська область взагалі нічого не заборгувала», - сказав В.ДУЛУБ.

Він наголосив, порівняно з минулим сезоном рівень оплати за послуги теплопостачання в Харківській області значно зріс і на сьогодні становить 102%, в тому числі населенням 104%.

За словами В.ДУЛУБА, найбільшими боржниками за теплопостачання є підприємства та установи, котрі фінансуються з державного та місцевих бюджетів, зокрема установи Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства освіти та науки, а також заклади Департаменту виконання покарань.