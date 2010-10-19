Експерти УЄФА ще раз перевірили стадіон «Металіст»

Харків. 19 жовтня. УНАН. Експертна комісія УЄФА з питань енергетичного забезпечення відвідала в Харкові стадіон «Металіст», повідомляє сайт міськради.

За інформацією Департаменту з питань сім`ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 з футболу, у ході візиту комісія УЄФА презентувала загальну концепцію енергозабезпечення під час матчів Євро-2012 на стадіоні та висунула низку вимог, які ще потрібно виконати.

Департамент відзначає, що стадіон вже на сьогодні забезпечений майже усіма необхідними енергетичними характеристиками та засобами, в тому числі має необхідні 4,5 МВт потужності.

В цілому експерти УЄФА залишилися задоволеними станом енергетичного забезпечення стадіону та кваліфікацією відповідальних працівників, йдеться у повідомленні.

На знімку: реконструйований до Євро-2012 стадіон «Металіст» у Харкові.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА