Уряд готовий працювати з мерами будь-якої політичної орієнтації

Харків. 19 жовтня. УНІАН. Уряд готовий працювати з усіма обраними на виборах 31 жовтня мерами міст, незалежно від того, яка політична сила їх підтримувала.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні на нараді в Миколаївській облдержадміністрації з питань економічного розвитку регіону.

«Ми спокійно поставимося до будь-якого вибору наших людей. Хотілося б звичайно, щоб обрали, припустимо, представника Партії регіонів мером, умовно скажемо. Але якщо на посаді мера працює представник іншої політичної сили, й добре працює, то на здоров`я. Ми працюватимемо з будь-яким мером, від будь-якої політичної сили, з будь-яким головою ради. Ми докладемо максимум зусиль, щоб знайти конструктивну розмову», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що в уряду вистачить повноважень, щоб не допустити деструктивних дій з боку органів місцевої влади.