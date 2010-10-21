Букмекери віддають перевагу Металісту

Харків. 21 жовтня. УНІАН. Харківський «Металіст» є фаворитом у матчі третього туру групового раунду Ліги Європи-2010/2011 проти генуезької «Сампдорії» за версією авторитетної букмекерської контори William Hill.

На перемогу української команди ставки приймаються як 2,37 до 1 (чим менший коефіцієнт, тим більшою є ймовірність події), а перемога італійців оцінюється коефіцієнтом 3,00 до 1. Нічийний результат - 3,25 до 1.

Сумніваються букмекери в успіху київського «Динамо», приймаючи ставки на перемогу команди Олега Лужного з коефіцієнтом 2,75 до 1, тоді як виграш «Алкмаара» бачиться їм імовірнішим - 2,50 до 1. Нічийний результат - 3,30 до 1.

«Карпатам» вже традиційно передрікають фіаско цього разу в домашньому матчі з «Севільєю». На перемогу іспанців ставки приймаються як 1,83 до 1, тоді як успіх львів`ян оцінюється коефіцієнтом 4,50 до 1. Нічия - 3,40 до 1.

Матч «Металіст» - «Сампдорія» розпочнеться о 20.00 в Харкові. Трансляція на телеканалі «Футбол»»

«Карпати» і «Севілья» у Львові також вийдуть на поле о 20.00. Трансляція на ICTV.

Матч «Алкмаар» - «Динамо» відбудеться сьогодні в Голландії о 22.05 за київським часом. Трансляція на ICTV.