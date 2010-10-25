Погода в понеділок

Харків. 25 жовтня. УНІАН. У понеділок в Україні буде суха погода, вдень до 13° тепла.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 25 жовтня буде мінлива хмарність. Без опадів, лише на крайньому заході місцями невеликий дощ. Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с, на високогір`ї Карпат пориви 15-20 м/с. Температура вночі у західних, північних областях, в Криму та на Одещині 1-6° тепла, на решті території від 2° морозу до 3° тепла; вдень 8-13°, на Закарпатті, Прикарпатті, на півдні Одещини та в Криму 13-18° тепла, в Карпатах 4-9° тепла.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13° тепла.

У столиці також буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 11-13°.