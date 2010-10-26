Південна залізниця на 13,3% збільшила обсяги вантажоперевезень

Харків. 26 жовтня. УНІАН. Південна залізниця за 9 місяців 2010 року на 13,3% збільшила обсяги вантажоперевезень.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі підприємства, про це поінформував начальник Південної залізниці Віктор ОСТАПЧУК на селекторній нараді за підсумками роботи за дев`ять місяців цього року та з виконання встановлених завдань четвертого кварталу ц.р. в цілому.

Особлива увага була приділена питанням виконання нормативів з охорони праці та вимог безпеки руху поїздів і автотранспорту, зокрема, на залізничних переїздах.

Детальним чином розглянута і виробничо-фінансова діяльність. В.ОСТАПЧУК відзначив позитивну динаміку нарощування вантажообігу. За його даними, план вантажоперевезень забезпечений на рівні 109,7%, зростання до аналогічного періоду 2009 року - 13,3%.

Також намітилася позитивна тенденція зростання в секторі пасажирських перевезень - до рівня 2009 року пасажиропотік на залізниці зріс на 3,2%, план перевиконаний на 3%, відзначив керівник.