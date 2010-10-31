Євро-2012: УЄФА позивається до кіпріота, який підозрює Україну і Польщу у підкупі

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) подав позови у суди Швейцарії та Кіпру до члена правління футбольної асоціації Кіпру Спіроса МАРАНГОСА, який заявив, що нібито має докази підкупу Україною і Польщею членів виконкому УЄФА для отримання права на проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомляється на офіційному сайті УЄФА, у п`ятницю, 29 жовтня, союз офіційно подав юридичну скаргу до Швейцарського кримінального суду до С.МАРАНГОСА у зв’язку «з усе ще необгрунтованими і такими, що завдають збитків, звинуваченнями, зробленими у пресі щодо голосування 2007 року з вибору місця проведення фінальної стадії Євро-2012».

Паралельно УЄФА подав судовий позов на Кіпрі на найвищому рівні, звернувшись до генерального прокурора країни.

«УЄФА був змушений звернутися до суду, по-перше, щоб встановити, чи має С.МАРАНГОС будь-які докази та обґрунтування своїх заяв. По-друге, для захисту честі та доброго імені УЄФА і європейського футболу в цілому, які серйозно постраждали від заяв С.МАРАНГОСА», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня німецьке видання Sueddeutsche Zeitung повідомило, що член правління футбольної асоціації Кіпру С.МАРАНГОС нібито має докази підкупу Україною і Польщею членів виконкому УЄФА для отримання права на проведення фіналу Євро-2012. С.МАРАНГОС стверджував, що у корупційній операції на суму 11 млн. євро замішані п`ятеро членів виконкому УЄФА.

У свою чергу, генеральний секретар УЄФА Джані ІНФАНТІНО заявив, що в УЄФА вважають безпідставними звинувачення у корупції при визначенні країн, що прийматимуть фінал Євро-2012.

Довідка УНІАН. Україна і Польща отримали право на проведення Євро-2012 у квітні 2007 року. Минулого року УЄФА затвердила організаторами турніру 4 польських і 4 українських міста.