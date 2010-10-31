КВУ: вибори на Харківщині проходять без вагомих порушень

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Вибори до місцевих рад Харківщини проходять без вагомих процедурних порушень в усіх районах області та міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав голова Харківського обласного відділення Комітету виборців України Михайло КАМЧАТНИЙ.

За його словами, станом на 12.00 спостерігачі ХОВ КВУ не зафіксували жодного грубого порушення з боку учасників виборів та членів виборчих комісій. Всі дільниці відкрилися вчасно, жодних проблем із доступом на дільниці не зафіксовано.

М.КАМЧАТНИЙ зауважив, що на деяких виборчих дільницях спостерігаються поодинокі незначні порушення. Так, на деяких виборчих дільницях у районах області не вивішена інформація про учасників виборів. Головною причиною цього є малі погано пристосовані для проведення голосування приміщення.

Також, на дільниці №30329 Московського району Харкова на 11.00 не були проштамповані бюлетені з вибулою напередодні партією (ХОО політичної партії «Реформи і порядок»). Деякі комісії поштампували тільки частину бюлетенів, а частину продовжують штампувати до цього часу під час видачі їх виборцям.

Біля студентських гуртожитків на дільницях спостерігаються великі черги. За словами М.КАМЧАТНОГО, це пов’язано із тим, що студентів приводять на голосування куратори груп у визначений час.

Також черги спостерігаються на деяких дільницях, «де погано організований процес голосування».

М.КАМЧАТНИЙ наголосив, що 31 жовтня Харківське обласне відділення Комітету виборців України проводить спостереження на виборах до місцевих рад. До спостереження залучено 250 спостерігачів на дільницях у якості офіційних представників від громадської організації ат газети «Точка зору». Також від КВУ в області працює 10 мобільних груп.