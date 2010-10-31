УНІАН відкрив доступ до своїх новин

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Відсьогодні відвідувачі сайту УНІАН мають можливість читати всі новини агентства, що виходять у режимі он-лайн, у відкритому доступі.

Відкрийте рубрику «Новини» (перша рубрика в меню – вгорі праворуч), перед вами відкриються заголовки всіх новин. Клацніть мишею на заголовку, і новина відкриється. Таким чином ви маєте можливість стежити за перебігом виборів у місцеві органи влади.

Читати новини безкоштовно ви зможете до 3 листопада включно.

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