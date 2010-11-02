У Харкові Кернес випереджає Авакова на 2,79% - результат підрахунку 20,44% бюлетенів

Харків. 2 листопада. УНІАН. За результатами опрацювання 20,44% протоколів, на виборах мера Харкова кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС отримав 31,02% голосів виборців (18 тис. 754 голоси), кандидат від партії «Батьківщина» Арсен АВАКОВ - 28,23% (17 тис. 080).

Як передає кореспондент УНІАН, за даними Харківської міської виборчої комісії, на кінець дня 1 листопада (22.00) були опрацьовані протоколи 121 міської дільниці із наявних 597.

Кандидат від Компартії України Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА набрала 18,3% (11 тис. 065).