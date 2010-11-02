Міліція взялася за Малинівську гімназію

Харків. 2 листопада. УНІАН. Працівники сектору Державної служби боротьби з економічною злочинністю Чугуївського райвідділу міліції викрили посадовців Малинівської гімназії Чугуївського району, які зловживаючи службовим становищем, завдали збитків державі на суму понад 100 тис. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Центрі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Харківській області.

Правоохоронці, отримавши оперативну інформацію про те, що кілька посадових осіб Малинівської гімназій, здійснюють махінації з державними коштами, провели перевірку.

У ході перевірки працівники міліції виявили, що в навчальному закладі шляхом підробки документів завищена на 27 осіб кількість учнів, які нібито забезпечуються безкоштовним харчуванням, навчанням на дому, безкоштовним оздоровленням у літніх таборах тощо.

За виявленим фактом по відношенню до посадових осіб гімназії порушені кримінальні справи за ст. 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» та за ст. 366 Кримінального кодексу України «Службове підроблення».

Триває слідство.