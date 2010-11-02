Зросли податкові надходження до бюджетів Харківщини

Харків. 2 листопада. УНІАН. У Харківській області за січень-жовтень 2010 року порівняно з аналогічним періодом минулого року податкові надходження до місцевого бюджету збільшилися на 10,7% (на 298,4 млн. грн.) і становлять 3,08 млрд. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації в Харківській області, розрахункова база Державної податкової адміністрації України виконана на 103,4%, додатково надійшло 101,8 млн. грн. Показники, затверджені місцевими радами, виконані на 100,4%, додатково надійшло 10,8 млн. грн.

В цілому ДПА в Харківській області за січень-жовтень 2010 р. забезпечила збір 13,08 млрд. грн. платежів до бюджетів усіх рівнів, що більше на 3,01 млрд. грн. порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У тому числі до Держбюджету за 10 місяців зібрано 10,0 млрд. грн. платежів, з яких 9,6 млрд. грн., - до загального фонду Державного бюджету (на 2,6 млрд. грн. більше січень-жовтня 2009 року). З початку року на 1,1 млрд. грн. виросли внески від акцизного збору, від податку на додану вартість - на 304,6 млн. грн., внески від податку на прибуток - на 506,3 млн. грн.

За даними ДПА, в Харківській області за жовтень 2010 р. зібрано 1,29 млрд. грн. платежів до бюджетів усіх рівнів, розрахункова база ДПІ України виконана на 102,6%. Надходження до місцевого бюджету в жовтні порівняно з аналогічним періодом 2009 р. збільшилися на 13,7% (на 37,62 млн. грн.) і становлять 323,7 млн. грн. Розрахункова база ДПА України виконана на 101,4%, додатково надійшло 4,6 млн. грн.

Порівняно з січнем-жовтнем 2009 р. надходження від оподаткування прибутків фізичних осіб збільшилися на 12,1% (243,4 млн. грн.) і становлять 2,3 млрд. грн. Розрахункова база ДПА України виконана на 101,6%, додатково поступило 36,4 млн. грн. У жовтні внески від оподаткування фізичних осіб збільшилися на 17,8% (36,8 млн. грн.) - до 243,6 млн. грн. Розрахункова база ДПА України виконана на 101,1%.

За 10 місяців 2010 р. розрахункова база ДПА України по податку на прибуток виконана на 116,9%, додатково поступило 222,1 млн. грн. За жовтень 2010 р. розрахункова база ДПА України по податку на додану вартість виконана на 100,1%. Розрахункова база ДПА України по забезпеченню збору платежів до загального фонду Державного бюджету платежів в жовтні виконана на 102,7%.