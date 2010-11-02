Харківська «Батьківщина» добиватиметься перерахунку голосів

Харків. 2 листопада. УНІАН. Харківська обласна організація «Батьківщини» вимагатиме перерахунку голосів на деяких дільницях з проведення виборів мера Харкова.

Про це повідомляється на сайті Харківської «Батьківщини».

В партії зазначають, що по більш ніж 50 виборчих дільницях штаби кандидата на пост Харківського міського голови Арсена АВАКОВА і «Батьківщини» констатують серйозні розбіжності між результатами, отриманими після відкриття скриньок (за оперативними даними підрахунку штабу), і тим, що знайшло віддзеркалення у підсумкових протоколах дільничних виборчих комісій.

У штабі А.АВАКОВА вбачають у цьому «технологію дрібних крадіжок голосів», яка почала реалізовуватися на користь кандидата від Партії регіонів Геннадія КЕРНЕСА одразу після того, як екзит-поли показали програш останнього.

В «Батьківщині» наголошують, що по величезній кількості дільниць бюлетені надходили в тервиборчком у пошкоджених, розірваних упаковках, а протоколи переписувалися неодноразово вже на території ТВК.

«Усі ці дії грубо порушують закон і, без сумніву, впливають на хід підрахунку голосів. Факти порушень підтверджені багаточисельними актами, фото і відеозйомкою. По всіх дільницях, де зафіксовані ці порушення, ми, згідно з Законом, вимагатимемо перерахунку голосів», - заявила заступник голови обласного штабу «Батьківщини» Світлана СЕМКО.