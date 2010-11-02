В Харківському аеропорту прокладено 500 м нової злітно-посадкової смуги

Харків. 2 листопада. УНІАН. У Міжнародному аеропорту «Харків», оператором реконструкції якого є група DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, на сьогодні прокладено 500 метрів нової штучної злітно-посадкової смуги – п’яту частину від передбаченого проектом.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник Дирекції з будівництва аеропорту «Харків» Олександр СИВАЛЬНЬОВ, у рамках реконструкції аеродромного комплексу на цій 500-метровій ділянці повністю завершено укладку верхнього шару - важкого бетону М-450.

За його словами, загальна товщина бетонного покриття смуги, яка споруджується за новими технологіями, становить 400 мм. Ширина смуги – 45 метрів. Проектна довжина – 2500 м.

О.СИВАЛЬНЬОВ зазначив, що спорудження смуги триває згідно з планом і вона буде готова до експлуатації в серпні – вересні наступного року. Реконструкція всього аеродромного комплексу аеропорту «Харків», додав він, має завершитися в жовтні 2011 року.

За його керівника, вартість спорудження нової смуги, кошти на яку виділяє держава, становить 340 млн. грн. Вартість реконструкції всього аеродромного комплексу аеропорту «Харків», який реконструююється до Євро-2012, - 1 млрд. 80 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році група DCH завершила спорудження нового терміналу Міжнародного аеропорту «Харків», розпочала будівництво тимчасового.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків - один з найважливіших об`єктів, що реконструюється до Євро-2012. Проект стартував після того, як 1 квітня 2008 р. компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, президент - український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ) виграла конкурс на оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Проект реконструкції включає будівництво нового, а також тимчасового терміналів, реконструкцію старого (історичного), будівництво нової злітно-посадкової смуги і капітальний ремонт перону, впорядкування привокзальної площі. Після завершення реконструкції аеропорт здатний приймати різні повітряні судна, в тому числі типу Airbus A-320 і Boeing B-737.

Група DCH з 2007 р. реалізує Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012. Програма включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (включаючи стадіон «Металіст») і Міжнародного аеропорту «Харків». Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО в підготовку Харкова до Євро-2012 станом на кінець першого півріччя 2010 р. перевищила 2 млрд. грн.

На знімку: спорудження злітно-посадкової смуги в Харківському аеропрту.