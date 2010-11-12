Семиноженко - Азарову: поставте мене крайнім

Харків. 12 листопада. УНІАН. Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ доручив за два роки створити в Україні світлодіодне освітлювальне виробництво.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, таке завдання на засіданні з питань науково-технічної та інноваційної політики отримав глава Держкомітету з питань науки, інновацій та інформатизації, харків’янин Владимир СЕМИНОЖЕНКО.

М.АЗАРОВ підкреслив, що через два роки Україна повинна мати виробництво, яке повністю забезпечить Україну освітлювальними приладами на світлодіодній основі.

При цьому він висловив готовність переходу всіх державних структур на освітлювальні прилади вітчизняного виробництва.

У свою чергу В.СЕМИНОЖЕНКО доповів М.АЗАРОВУ, що на сьогоднішній день розроблено техніко-економічне обґрунтування відповідного спільного підприємства, й уже вирішується питання щодо форми фінансування.

В.СЕМИНОЖЕНКО зазначив, що зараз Україна повністю купує світлодіодну техніку в Південній Кореї та Японії. Водночас Білорусь зробила серйозний прорив у виробництві цієї освітлювальної техніки й готова поставляти Україні свої конструкції для світлодіодних приладів, зокрема, для освітлення вулиць, а корейські компанії готові поставляти Україні напилені схеми. Й завдяки тому, що в Україні добре розвинена електроніка, нові заводи збиратимуть світлодіодне обладнання, сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.

При цьому М.АЗАРОВ зазначив, що держава готова виділити фінансування на цей проект, але зазначив, що повинна бути конкретна людина, яка відповідатиме за його реалізацію.

«Поставте мене крайнім», - запропонував В.СЕМИНОЖЕНКО.