Харківська ТВК офіційно зареєструвала Кернеса мером Харкова
Сесію міськради, на якій прийматиме присягу новий міський голова, призначено на 24 листлпада...
Харків. 15 листопада. УНІАН. Харківська міська територіальна виборча комісія офіційно зареєструвала кандидата від Партії регіонів Геннадія КЕРНЕСА міським головою і призначила дату першої сесії Харківської міської ради нового скликання.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськради, відповідне рішення виборчком ухвалив на засіданні 14 листопада.
Виборча комісія зареєструвала також 96 депутатів Харківської міської ради і призначила першу сесію міськради нового, 6-го скликання на 24 листопада 2010 року.
Як повідомляв УНІАН, згідно з оприлюдненим протоколом, перемогу на виборах мера Харкова здобув кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС, за якого проголосували 130 тис. 352 виборців (30,09% голосів). Кандидат від опозиційної партії «Батьківщина» Арсен АВАКОВ набрав 127 тис. 608 голосів (29,46%).
А.АВАКОВ не погодився з результатами голосування, оприлюдненими Харківською МТВК, і подав до суду низку позовів, зокрема, з вимогою перерахунку голосів і проведення повторних виборів мера Харкова.