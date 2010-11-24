Сьогодні – 1 сесія Харківської міськради 6 скликання

Харків.24 листопада. УНІАН. Сьогодні відбудеться перша сесія Харківської міської ради 6-го скликання.

Як повідомляє офіційний сайт міської ради, на сесії планується розглянути, зокрема, питання про звернення Харківської міської ради, про утворення постійних комісій міської ради 6-го скликання та затвердження їхнього складу, про обрання голів та заступників голів постійних комісій, про обрання секретаря міської ради, про структуру виконавчих органів міської ради та про затвердження їхніх Положень.

Крім того, депутати мають розглянути питання про затвердження заступників Харківського міського голови, про утворення виконавчого комітету Харківської міської ради 6-го скликання та затвердження його персонального складу, про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування міському голові, про умови оплати праці Харківського міського голови та його заступників, про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Харківської міської ради 6 скликання на 2011 рік.

Робота сесії розпочнеться о 10.00.