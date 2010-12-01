Металісту й Дебрецену мороз не страшний

Харків. 1 грудня. УНІАН. Матч 5-го туру Ліги Європи між харківським «Металістом» та угорським клубом «Дебрецен» відбудеться, незважаючи на досить сильний мороз у Харкові.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», коментуючи денне повідомлення з передматчової наради про те, що у випадку, коли температура повітря увечері в Харкові опуститься нижче 15 градусів, матч може бути перенесений.

За годину до матчу, який має розпочатися о 20.00, температура повітря у Харкові становить близько 10 градусів морозу, а отже, «все нормально, гра відбудеться», сказав представник пре-служби.

Як повідомляв УНІАН, у матчі 1-го туру групового турніру 16 вересня ц.р. харківський «Металіст» виграв у «Дебрецена» з рахунком 5:0.

На сьогодні у групі I після 4 турів лідирує ПСВ, набравши 10 очок. Металіст має 7 очок, Сампдорія – 5, Дебрецен – 0.

Сьогодні матч судитиме шведський арбітр Даніель Штальхаммар.

Через отримання червоної картки пропускає гру один з найрезультативніших гравців Металіста бразильський нападник Тайсон.