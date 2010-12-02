Міліцію Харкова очолив Фоменко

Харків. 2 грудня. УНІАН. Призначено нового начальника Харківського міського управління міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, ним став Микола ФОМЕНКО, який до цього обіймав посаду першого заступника начальника Головного управління МВС України в Харківській області – начальника кримінальної міліції.

Нового керівника представив сьогодні колективу міської міліції начальник ГУ МВС України в Харківській області Михайло МАРТИНОВ. У заході взяли участь Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС, прокурор Харкова Євген ПОПОВИЧ, а також інші посадові особи міста й області та обласної міліції.

Як повідомляв УНІАН, попередній начальник Харківського міського управління міліції Олександр БАРАННИК подав у відставку 7 листопада за власним бажання у зв’язку з віком.