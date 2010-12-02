Маркевич: ви були свідками гри

Харків. 2 грудня. УНІАН. Головний тренер харківського Металіста Мирон Маркевич відповів на запитання журналістів на прес-конференції за підсумками матчу Ліги Європи з угорським Дебреценом.

Ви були свідками гри. Багато нема про що говорити. Були кадрові проблеми, плюс погані погодні умови. Я радий, що ми дотиснули команду, хоча програвали по ходу гри. Вдячний хлопцям, що виявили характер у таких важких погодних умовах, і я радий, що ми пробилися далі.

Наскільки сьогодні температура і стан поля дозволили футболістам виявити свої технічні якості? Все-таки, для бразильців це перша зима...

Звичайно, вони перший раз сніг побачили. Не тільки вони відповідають за результат, все наклало свої відбитки. Хоч і контролювали м`яча, але не так просто в таких умовах щось зробити. Взагалі, все добре, що добре закінчується.

З яким завданням команда буде виходити на останній матч з Ейндховеном?

Ну, з яким... Якщо виходиш на поле, потрібно вигравати. Як воно буде - покаже сама гра. Звичайно, на такому стадіоні і з хорошою командою нам буде приємно зіграти. Тільки потрібно підготуватися нормально.

Це ви вирішили, що футболістам буде краще грати в сороканіжках?

Вони самі вирішили, адже їм грати, а я їм просто порадив їх надіти. Раз їм все підійшло - все нормально.

Оцініть вихід на заміну Лисенка.

Раз ми виграли, значить все нормально. Якби ми програли, то тоді б мені не було чого сказати. А так він вийшов, ми виграли. Значить, все нормально.

У мене питання, що стосується перспектив команди. Зараз команда показує непоганий результат. Але більшості гравців вже за 30. Зараз багато клубів роблять акцент на гравців 18-20 років. Якщо школа Металіста останні років 3-4 не дає результатів і не поповнює основний склад Металіста, чи є якась трансферна політика, спрямована на те, щоб купувати молодих перспективних гравців і підпускати до основної команди?

Ми б, звичайно, хотіли купувати молодих, власне, так і робимо. Наприклад, Тайсон - молодий футболіст, Вільягра - теж... Якщо ви помітили, ми намагаємося по трансферній політиці брати футболістів не старше 25 років. Сподіваюся, що ті футболісти, яких ми купимо взимку або візьмемо в оренду, будуть не віковими. Дійсно, у нас вся середина поля вікова, і треба потихеньку, ну, не те, щоб змінювати... У нас немає претензій ні до Едмара, ні до Валяєва, але ви правильно підмітили, що молодь команді потрібна.

Якщо відверто, який відрізок матчу вас найбільше засмутив?

Ви знаєте, говорити що мене щось розлютило... Футболісти як могли, так і грали. У мене претензій до них немає. Вони старалися, хотіли – врешт-решт, це дало свій результат. A результат - є результат. Футболісти зробили все, що могли - це для мене найголовніше.

Скільки футболісти будуть відпочивати після матчу в Голландії, і які у вас плани на міжсезоння?

18 січня летимо в Емірати і будемо там 2 тижні. Пізніше прилетимо на кілька днів до Харкова. Там же буде жеребкування… Якщо матч буде в Харкові - прилетимо з Туреччини (другий збір плануємо провести там) сюди, а якщо матч буде десь на виїзді, тоді полетимо з Туреччини прямо туди. Все буде залежати від жеребкування.

Прес-служба ФК «Металіст»