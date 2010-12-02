На Харківщині крадій зарубав власника автомобіля

Харків. 2 грудня. УНІАН. У селі Буди Харківського району Харківської області чоловік, що намагався вкрасти автомобіль, зарубав сокирою його господаря, який застав крадія на місці злочину.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, у ході оперативно-розшукових заходів міліція затримала 49-річного безробітного місцевого жителя, який підозрюється у скоєнні злочину.

За словами Л.ВОЛКОВОЇ, подія сталася вночі на одній із вулиць Буд, коли чоловік намагався викрасти автомобіль ВАЗ. На місці злочину його застав власник автомобіля, після чого крадій завдав господареві кілька ударів сокирою. Від отриманих ран 53-річний чоловік помер у лікарні.

За фактом злочину порушено кримінальну справу. Триває розслідування, повідомила Л.ВОЛКОВА.