Ярославський обіцяє іще трохи підсилити Металіст

Харків. 2 грудня. УНІАН. Президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський та спортивний директор клубу Євген Красніков прокоментували журналістам матч Ліги Європи харківської команди з угорським Дебреценом.

Олександре Владиленовичу, як вам гра, привітали вже команду?

Так, команду вже привітав.

Які у вас емоції?

Які можуть бути емоції, якщо команда буде брати участь навесні в єврокубках?

Ви вірили в команду до останнього?

А ви бачили хоча б один раз, щоб я не вірив в команду. Я завжди вірю.

Припускали, що матч буде так важко проходити?

Це футбольна Європа. Тут усе складно.

Стежили за матчем, що проходив паралельно в Італії?

Ні, не стежив. Я вже в кінці матчу, коли дізнався, що перемогу здобув ПСВ, був дуже радий за нас усіх, за Металіст.

Як ви вважаєте, чи під силу Металісту вийти з першого місця в 1/16?

Ні, я б не хотів про наступний матч нічого говорити. Я б хотів порадіти сьогоднішньому матчу. Спасибі команді, спасибі головному тренеру, спортивному директору - ми одна команда. Спасибі уболівальникам і всім харків`янам, які нас підтримують. Кожен вважає, що в нього найкраща підтримка. У Шахтаря - донецькі вболівальники, у Києві - київські, у Дніпропетровську - дніпропетровські. А для нас наші вболівальники - найкращі!

Сьогодні був останній домашній поєдинок на стадіоні Металіст у цьому році. Яка ваша особиста оцінка цього сезону?

Ми працювали цілодобово. Це звичайна чоловіча робота. Я б не хотів говорити, що вона важка або легка. Звичайна системна чоловіча робота. Футбол - це для чоловіків.

Вам щастило?

Щастить тим, хто працює. Коли людина каже що не щастить, значить вона просто неуважно ставиться до праці.

Мирон Богданович постійно говорить про посилення команди...

Ми, зокрема наш спортивний директор Євген Красніков, над цим працюємо 24 години на добу. Іноді він мене вночі будить, і я йому допомагаю. Посилюватися ми будемо, хто це буде - покаже міжсезоння.

Це будуть латиноамериканські футболісти?

Це будуть хороші, якісні гравці.

Незалежно від громадянства?

Основне - результат на полі. Хотілося б, звичайно, щоб були українці. Якщо вони будуть гідні Металіста, значить вони будуть тут грати.

Євгене Олексійовичу, які у вас враження про сьогоднішній матч?

Перемогли, хлопці виявили характер. Погодні умови були важкими. Я гадаю, якщо б погода була теплішою, ми б набагато легше виграли. Але команда показала, що у неї є характер. Не тільки за рахунок бразильців, а й за рахунок самовіддачі Лисенка, Олійника. Вдало зроблені Мироном Богдановичем заміни та зміни в тактиці - за рахунок цього ми перемогли.

Якщо б погода була кращою...

У Дебрецені ж була краща погода...

Прес-служба ФК «Металіст»

Фото Андрія КРАВЧЕНКА