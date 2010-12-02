Кернес отримав посаду в Асоціації міст України

Харків. 2 грудня. УНІАН. Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС обраний віце-президентом Асоціації міст України (АМУ) з питань енергоефективності.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, таке рішення одноголосно ухвалили учасники розширеного засідання Президії Правління АМУ, яке відбулося сьогодні в Києві.

Члени АМУ також ухвалили звернення до Верховної Ради та Кабінету міністрів України з вимогою врахувати права та законні інтереси місцевого самоврядування в Законі України «Про державний бюджет України на 2011 р.».

На сьогоднішнє засідання зібралися понад 100 мерів українських міст, члени Кабінету міністрів, депутати Верховної Ради. Президентом Асоціації обрано мера Дніпропетровська Івана КУЛІЧЕНКА.

Довідка УНІАН: Асоціацію міст України заснована в червні 1992 року. У січні 1995 р. на загальних зборах Асоціація міст України одержала статус всеукраїнської недержавної організації. Сьогодні АМУ об’єднує 527 міст, селищ і сіл,в яких проживає понад 80% населення України. Основна мета діяльності Асоціації - підтримка курсу ринкових перетворень, розширення горизонтальних зв’язків між містами на ґрунті економічного співробітництва, захист законних прав та інтересів членів Асоціації в органах влади та управління, взаємодія з владними структурами і громадськими об’єднаннями в справі перетворення України на країну з соціально орієнтованою ринковою економікою.

АМУ регулярно інформує центральні та регіональні органи державної влади, громадськість про проблеми місцевого самоврядування, проблеми міст, а також можливі шляхи вирішення цих проблем, готує рекомендації з питань подальшого розвитку місцевого самоврядування, захисту прав та законних інтересів територіальних громад, зміцнення інфраструктури міського господарства, надання високоякісних громадських послуг, охорони громадського порядку в містах, поліпшення екологічного стану, охорони здоров’я, розвитку національних та культурних традицій, підготовки кадрів, пропаганди передового муніципального досвіду, а також реалізує заходи по впровадженню в життя своїх рекомендацій.