Результати матчів Ліги Європи

Харків. 2 грудня. УНІАН. У середу, 1 грудня, відбулися 5-го туру групового раунду Ліги Європи в групах A-C та G-I.

Група A

Манчестер Сіті - Зальцбург 3:0

Лех - Ювентус 1:1

Після п`ятьох турів Манчестер має 10 очок, Лех 8, Ювентус 5, Зальцбург 2

Завершальні матчі 16 грудня: Зальцбург - Лех, Ювентус - Манчестер Сіті.

Група B

Атлетіко - Аріс 2:3

Русенборг - Байєр 0:1

Після п`ятьох турів Байєр має 11 очок, Атлетіко і Аріс - по 7, Русенборг 3

Завершальні матчі 16 грудня: Аріс - Русенборг, Байєр - Атлетіко.

Група C

Спортинг - Лілль 1:0

Гент - Левські 1:0

Після п`ятьох турів Спортинг має 12 очок, Гент 7, Лілль 5, Левські 4

Завершальні матчі 16 грудня: Левські - Спортинг, Лілль - Гент.

Група G

Зеніт - Андерлехт 3:1

Хайдук - АЕК 1:3

Після пяти турів Зеніт має 15 очок, АЕК 7, Андерлехт 4, Хайдук 3

Завершальні матчі 16 грудня: Андерлехт - Хайдук, АЕК - Зеніт

Група H

Янг Бойз - Штутгарт 4:2

Оденсе - Хетафе 1:1

Після пяти турів Штутгарт має 12 очок, Янг Бойз 9, Хетафе і Оденсе - по 4

Завершальні матчі 16 грудня: Хетафе - Янг Бойз, Штутгарт - Оденсе

Група I

Металіст - Дебрецен2:1 (Едмар 58, Олійник 88 - Цвіткович 48)

Сампдорія - ПСВ Ейндховен 1:2

Після пяти турів ПСВ має 13 очок, Металіст 10, Сампдорія 5, Дебрецен 0

Завершальні матчі 16 грудня: ПСВ - Металіст, Дебрецен - Сампдорія.

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Сьогодні ввечері відбудуться матчі

О 20.00

Група J. ПСЖ (8) - Севілья (9), Борусія (5) - Карпати (0)

Група K. Стяуа (5) - Ліверпуль (8), Утрехт (3) - Наполі (3)

Група L. ЦСКА (Софія) (3) - Бешикташ (7), Рапід (Відень) (3) - Порту (10)

О 22.00

Група D. Вільяреал (6) - Динамо (Загреб) (7), ПАОК (7) - Брюгге (2)

Група E. БАТЕ (10) - Динамо К (7), Шериф (3) - АЗ Алкмаар (3)

Група F. ЦСКА М (12) - Лозанна-Спорт (1), Палермо (3) - Спарта