Міліція ліквідувала майдан у Києві

Харків. 3 грудня. УНІАН. Сьогодні вночі із застосуванням спецпідрозділів МВС було розібрано наметове містечко підприємців на Майдані.

Як повідомляє кореспондент Української правди, станом на 5 годину ранку Майдан оточений чотирма кордонами співробітників МВС. В руках вони тримають шоломи, при цьому співробітники МВС озброєні гумовими кийками. На місці події журналіст нарахував 16 автобусів з міліцією та «Беркутом» та не менше півтисячі міліціонерів та «Беркуту».

Комунальні служби Києві під наглядом міліції розібрали намети та завантажилиїх на вантажівки, щоб вивезти з Майдану.

Підприємці, які залишилися на ніч на Майдані, не чинили спротиву міліції.

Центр Києва перекритий ДАІ – зокрема, до Хрещатика неможливо під’їхати, оскільки на рівні Володимирської вулиці, що ідуть вниз до Хрещатика, заблоковані машинами ДАІ.