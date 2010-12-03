Обговорення Податкового кодексу скасоване

Харків. 3 грудня. УНІАН. Круглий стіл, присвячений обговоренню Податкового кодексу, проведення якого було заплановане в Харкові на 3 грудня (11.00), відміняється.

Про це повідомляє офіційний сайт Харківської облдержадміністрації.

Обговорення документа скасоване у зв’язку з ухваленням Верховною радою України Податкового кодексу у новій редакції, зазначили у прес-службі ОДА.