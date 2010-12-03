Сьогодні у Харкові чорнобильці проведуть акцію протесту
09:37, 03 грудня 2010Харьків
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3 грудня – День інваліда
Харків. 3 грудня. УНІАН. Сьогодні у Харкові чорнобильці проведуть акцію протесту.
Як повідомляється у прес-релізі, 3 грудня, в день інваліда, за ініціативою Харківського обласного об`єднання інвалідів Чорнобиля «Чорнобильський спас» о 10.00 розпочнеться пікетування Харківської облдержадміністрації.
Соціальним партнером акції виступає Ветеранська громадська організація «Ветерани війни - інваліди Чорнобиля».
Одна з основних вимог учасників акції - збереження конституційних прав і гарантій інвалідів-чорнобильців.
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