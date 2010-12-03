Сьогодні у Харкові чорнобильці проведуть акцію протесту

3 грудня – День інваліда

Харків. 3 грудня. УНІАН. Сьогодні у Харкові чорнобильці проведуть акцію протесту. Як повідомляється у прес-релізі, 3 грудня, в день інваліда, за ініціативою Харківського обласного об`єднання інвалідів Чорнобиля «Чорнобильський спас» о 10.00 розпочнеться пікетування Харківської облдержадміністрації. Соціальним партнером акції виступає Ветеранська громадська організація «Ветерани війни - інваліди Чорнобиля». Одна з основних вимог учасників акції - збереження конституційних прав і гарантій інвалідів-чорнобильців.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter