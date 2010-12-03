Підприємці Харківщини вимагають вето на ПК, відставку уряду і перевибори ВР

Харків. 3 грудня. УНІАН. Харківські підприємці наполягають на необхідності ветувати Податковий кодекс, вимагають відставку уряду та перевибори Верховної ради України.

Про це сказав кореспонденту УНІАН голова Харківської обласної організації профспілки підприємців Валерій РЄПІН, коментуючи ліквідацію сьогодні вночі наметового містечка підприємців у Києві.

«Ухвалення парламентом Податкового кодексу у новій редакції нічого не вирішує, він підготовлений нефахово, його треба викинути і написати новий», - заявив В.РЄПІН.

За його словами, підприємці Харківської області «негативно оцінюють розвиток подій і тому висувають ті ж самі вимоги – вето Президента на Податковий кодекс, відставку уряду, перевибори Верховної ради».

«Нашвидкуруч, кулуарно і нефавово створивши кодекс, - заявив В.РЄПІН, - уряд породив хаос в Україні, який злочинною халатністю розвинула Верховна Рада, а тому ми продовжимо свої протести».

За його словами, на понеділок, 6 грудня, у Харкові запланована акція протесту. Підприємці зберуться на майдані Свободи в центрі міста і ходою пройдуть вулицею Сумською до площі Конституції, де проведуть мітинг.

«До міської ради і мера Харкова буде ще раз подана пропозиція підтримати вимоги місцевих підприємців. Наші депутати мають спрямувати відповідне звернення до центральної влади», - сказав В.РЄПІН.

«Люди налаштовані серйозно, і акції протесту можуть набрати більш радикального характеру, вони це вже обіцяли, і нам важко їх якось стримувати», - зазначив лідер профспілки.

На знімку: підприємці Харкова на акціях протесту у Києві.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА