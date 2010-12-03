У Харкові «чорнобильці» пікетують облдержадміністрацію

Харків. 3 грудня. УНІАН. У Харкові на площі Свободи представники «чорнобильських» організацій Харківщини пікетують будівлю облдержадміністрації з вимогою збереження обласного спеціалізованого диспансеру радіологічного захисту населення (вул. Новгородська, 75) та спеціалізованого відділення в обласній студентській лікарні №20.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 170 мітингувальників тримають національні прапори, символіку Харківського громадського об’єднання інвалідів-чорнобильців «Чорнобильський спас» і транспаранти з написами «Вимагаємо виконання Конституції та законів України», «Ні наїздам на медперсонал чорнобильського диспансеру», «Шурму на Луну» (Ігор ШУРМА – заступник голови ХОДА з соціальних питань – УНІАН).

Мітингувальники наголосили, що останнім часом з’явилися чутки про можливість до Євро-2012 перепрофілювання чорнобильського диспансеру на готельно-розважальний комплекс.

У з’язку з цим учасники акції ухвалили інформаційний запит на ім’я голови Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА з вимогою «запевнити чорнобильців, що диспансер буде збережено у повному обсязі та за теперішньою адресою».

У випадку підтвердження намірів про перепрофілювання диспансеру «чорнобильці» обіцяють проводити безстрокові масові акції протесту, а також звертатися до керівництва держави та європейської спільноти з вимогою збереження Харківського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення.