Обслуговуванням в аеропорту «Харків» займеться швейцарська компанія

Харків. 3 грудня УНІАН. Швейцарська компанія Swissport з 1 грудня розпочала здійснювати наземне обслуговування в Міжнародному аеропорту «Харків», повідомляє avianews.com.

За словами представника компанії, Swissport була визнана кращим провайдером послуг і отримала право на надання послуг хендлінгу в новому терміналі.

У харківському аеропорту компанія займатиметься реєстрацією пасажирів, трансфером автобусами до борту літака, забезпеченням трапами, центрівкою та контролем завантаження повітряних суден.

Для обслуговування пасажирів Swissport має намір використовувати власні спеціальні перонні автобуси з низькою підлогою і трапи. Нове устаткування куплене і вже знаходиться на території аеропорту.

Swissport вийшла на ринок України в 2006 році. Компанія займається наданням послуг з наземного обслуговування в аеропорту «Бориспіль».