В центрі Харкова згорів магазин спорттоварів

Харків. 3 грудня. УНІАН. Сьогодні вночі у Харкові згорів магазин спортивних товарів «Спортмайстер».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, пожежа сталася опівночі в Дзержинському районі Харкова на пр. Леніна, 24 на 1-му поверсі 5-поверхового житлового будинку, де розміщувався магазин «Спортмайстер».

По прибуттю рятувальників на місце пожежі було встановлено, що горить товар, площа пожежі становить 100 кв. метрів. Для гасіння вогню були задіяні 11 відділень на автоцистернах, та 2 автодрабини.

На пожежі постраждала мешканка будинку, жінка 1989 року народження. Її з отруєнням чадним газом було госпіталізовано. Також на пожежі співробітниками МНС з будинку було врятовано 5 чоловік, 30 чоловік евакуйовано. Загоряння було ліквідовано о 02.25.

Причина пожежі та збитки, нанесені вогнем, встановлюються, повідомили у прес-службі.