Прокурор Харківщини відмічаає зростання злочинності в регіоні

Харків. 3 грудня. УНІАН. За січень-листопад 2010 року на Харківщині спостерігався ріст злочинності на 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив прокурор Харківської області Геннадій ТЮРІН.

На думку Г.ТЮРІНА, основна причина росту статистичної злочинності полягає в пониженні «більш як в 10 разів» планки притягнення до карної відповідальності за злочини проти власності (крадіжки).

«Це викликало таке зростання саме за статистичною злочинністю. Якщо раніше основна частина підпадала під адміністративну відповідальність, то тепер під кримінальну», - зазначив прокурор.

При цьому Г.ТЮРІН наголосив, що протягом 11 місяців цього року відмічено зменшення кількості тяжких та особливо тяжких злочинів: умисних вбивств, пограбувань, зґвалтувань, ДТП зі смертельними наслідками.

«У цілому в регіоні стан боротьби зі злочинністю і забезпечення громадського порядку хоча й напружений, але знаходиться під контролем правоохоронних органів і правоохоронці, працюючи єдиним блоком, роблять усе можливе для забезпечення законності», - сказав Г.ТЮРІН.

За словами прокурора, для посилення боротьби зі злочинність у регіоні були проведені підсумкові колегії та спеціальні засідання, на яких визначені напрями, за якими потрібно «активізувати роботу».