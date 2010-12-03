Тюрін нарахував 635 злочинів, прихованих міліцією

Харків. 3 грудня. УНІАН. За січень-листопад цього року під час здійснення прокурорського контролю працівники прокуратури виявили 635 прихованих працівниками міліції злочинів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив прокурор Харківської області Геннадій ТЮРІН, говорячи про діяльність працівників міліції.

За його словами, в основному ці злочини були приховані шляхом незаконних ухвалень рішень.

Г.ТЮРІН також зазначив, що за 11 місяців за порушення з боку працівників міліції працівники прокуратури винесли 1185 документів реагування, за результатами розгляду яких 1512 працівників органів внутрішніх справ притягнені до відповідальності.

Прокурор області наголосив, що працівники прокуратури з початку року відмінили 3443 незаконні постанови органів внутрішніх справ, із яких 258 постанови про припинення кримінальних справ та 3185 постанов про незаконне призупинення досудового слідства, і видали 4277 приписів у рамках розслідування кримінальних справ.

«Не було таких фактів, щоб керівництва силових відомств, захищаючи свій мундир, намагалося когось покривати, йде принципове реагування на всі випадки. Такі люди повинні нести ще більшу відповідальність, тому що вони державної наділені правом та власними повноваженнями, щоб захищати людей», - зауважив Г.ТЮРІН.

Говорячи про притягнення до відповідальності працівників прокуратури, Г.ТЮРІН зазначив, що за 4 місяці свого перебування на посаді прокурора Харківської області до відповідальності притягнув тільки одного працівника, «й того за втрату посвідчення». А за 1 півріччя 2010 року по області до відповідальності було притягнуто 20 співробітників прокуратури, з них 10 прокурорів районної ланки.

Г.ТЮРІН підкреслив, що навмисно дав час, щоб співробітники прокуратури звикли до стилю його роботи, але зараз вже знає, «кого треба притягати до відповідальності».

«Я вже знаю, кого треба притягати до відповідальності. На нараді прийнято рішенні, мінімум 4 чоловіка буде притягнуті до відповідальності, двоє, я думаю, взагалі втратять свої посади. І надалі вимоги будуть посилюватися», - підкреслив Г.ТЮРІН.