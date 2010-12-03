Прокуратуру Харківщини підсилили людьми з інших областей

Харків. 3 грудня. УНІАН. Призначені троє нових заступників прокурора Харківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив прокурор Харківської області Геннадій ТЮРІН.

Першим заступником прокурора області призначений Олександр КИРИЛЮК, який до цього працював заступником прокурора Донецької області.

Заступником прокурора Харківської області призначений Сергій МИРОНОВ, який до цього працював у Донецькій та Кіровоградській областях. За словами Г.ТЮРІНА, він здійснюватиме нагляд за дотриманням законів органами, які проводять оперативно-розшукову роботу, дізнання та слідство.

«По нагляду за силовим блоком тут має бути людина зі свіжим поглядом, немісцева, щоб її ніщо не стримувало в принциповій оцінці. Я вважаю, що такі кадрові зміни дадуть більший ефект. Знаючи його активну позицію та жорстке, але принципове ставлення до працівників міліції, я гадаю, це дасть позитивний ефект», - сказав, коментуючи кандидатуру С.МИРОНОВА, прокурор області.

Ще одним заступником прокурора Харківської області призначений Леонід ЛАХТЮК, який до цього працював у органах прокуратури Волинської області, в Генеральній прокуратурі України та заступником прокурора Кіровоградської області. У Харківській області він здійснюватиме нагляд за законністю актів, які видаються органами місцевої влади, контролюючими органами, а також за діяльністю підприємств, закладів та організацій соціальної та економічної сфер.

«Я дуже вдячний керівництву Генеральної прокуратури за такі кадрові призначення. Мені набагато простіше тепер працювати», - підсумував кадрові перестановки в керівництві прокуратури Харківської області Г.ТЮРІН.